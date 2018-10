Incontro tra Oliverio e Centinaio alla Ttg: il plauso del Ministro alla Calabria

Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha incontrato il ministro delle politiche agricole e del turismo Gian Marco Centinaio stamane a Rimini, in occasione del Ttg, la più importante kermesse nazionale del turismo.

È stato un incontro cordiale, nel corso del quale il presidente Oliverio ha ringraziato il rappresentante del governo nazionale per le parole di elogio espresse durante la recente manifestazione fieristica di Buenos Aires nei confronti della Regione Calabria per le attività di promozione e di marketing intraprese a sostegno della destinazione turistica calabrese.

“Lo stand della Regione Calabria fatto in collaborazione con Enit - ha ripetuto Centinaio, rivolgendosi direttamente al presidente Oliverio - era l’essenza di quello che io sto dicendo in questo momento al mondo del turismo e dell’agricoltura. Nel caso dell’Argentina avete promosso la Regione Calabria insieme ai prodotti enogastronomici di questa regione. Questo è importante perché i turisti scelgono, insieme al mare, al paesaggio e alla storia di un posto anche la sua enogastronomia. La Regione Calabria in questo senso ha centrato in pieno questa domanda”.

Al ministro ha risposto, ringraziandolo, lo stesso presidente Oliverio. “Ringrazio il ministro - ha detto - per il suo apprezzamento sulla nostra presenza in Argentina. Le sue parole ci incoraggiano ad andare avanti sulla linea che abbiamo assunto che è quella di proporre insieme ai nostri territori, alla loro bellezza e alle loro peculiarità anche le nostre eccellenze enogastronomiche. I riscontri e gli apprezzamenti che stiamo ricevendo dappertutto indicano che siamo sulla strada giusta”.