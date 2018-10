Rossano, beccato mentre vende dose di eroina. Arrestato

È finito in manette B. A. 19enne di Corigliano Rossano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Gli agenti del commissariato del centro cosentino, hanno notato il via vai di assuntori di droga in una zona di Rossano. Così dopo una serie di verifiche, pedinamenti e appostamenti, gli agenti hanno visto lo scambio di droga e di denaro tra il 19enne e, in particolare, un assuntore che, dopo aver ricevuto la sostanza e ceduto il denaro ha raggiunto l’atrio di un caseggiato nelle vicinanze.

I poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato i due e poi hanno sequestrato l’eroina appena ceduta. All’interno dell’androne dello stesso palazzo, inoltre, dietro un cassonetto dove erano posizionati i tubi del gas, hanno trovato e sequestrato altre dosi di eroina, già confezionate e pronte per essere vendute, per un totale di 8 dosi di circa 5 grammi di eroina, per un valore complessivo di circa 350 euro.

L’assuntore è stato denunciato, mentre il B.A. è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione di droga ai fini dello spaccio. Il pm di turno ha quindi disposto, dopo le formalità di rito, gli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.