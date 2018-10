Pedopornografia, 7 anni di reclusione per ex magistrato

Sette anni e 100mila euro di multa per l’ex giudice Gaetano Maria Amato, accusato di aver prodotto e diffuso materiale pedopornografico e violenza sessuale. È la decisione del gup di Messina, Salvatore Mastroeni.

Il giudice, sospeso dalla carica durante il periodo in cui lavorava a Reggio Calabria, è stato coinvolto in un’operazione nazionale relativa allo scambio di contenuti pedopornografici. Ad aprile i pm hanno chiesto 9 anni e sei mesi di reclusione nel processo svoltosi con rito abbreviato.

Secondo l’accusa Amato avrebbe diffuso in rete le immagini di due ragazzine di 16 anni e avrebbe scaricato da internet materiale pornografico, come immagini di adolescenti. Per gli inquirenti l’ex magistrato avrebbe inoltre preso parte a chat con altre persone interessate al materiale. L’accusa contesta inoltre ad Amato dia ver palpeggiato una delle ragazze riprese, mentre questa dormiva.