Esibisce documento falso, ma viene arrestato. Preso latitante siciliano

Era latitante dallo scorso agosto, quando è scappato a seguito dell’ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Caltanissetta, per l’espiazione di 5 anni di reclusione.

Ma la fuga di Luigi Minnella, 57enne, è durata poco, perché è stata fermata dagli agenti della Polizia ferroviaria di Reggio Calabria.

L’uomo è stato notato nei pressi degli imbarcaderi di Villa San Giovanni a bordo di un’autovettura e, sottoposto a controllo, ha esibito un documento di guida che indicava degli estremi anagrafici di un uomo di 55 anni incensurato.

Gli agenti, insospettiti dagli atteggiamenti del fermato, hanno effettuato una verifica negli Uffici della Polfer e hanno così accertato la vera identità dell’uomo.

Nel corso di una perquisizione personale estesa anche al veicolo, sono state trovate e sequestrate numerose carte d’identità valide per l’espatrio in merito alle quali sono in corso ulteriori accertamenti.

L’Autorità Giudiziaria, informata di quanto accaduto, ha disposto il trasferimenti dell’uomo nel carcere di Arghillà.