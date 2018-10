Migranti, soccorse 82 persone a Punta Stilo

Ottantadue persone di nazionalità irachena sono state soccorse nella notte dalla Guardia costiera. I migranti, tutti in buone condizioni, erano a bordo di un’imbarcazione a vela, battente bandiera iraniana, che si è incagliata nei pressi di Guardavalle. sono stati rintracciati a largo di Punta Stilo in provincia di Reggio Calabria. Alcuni erano già scesi dall'imbarcazione quando sono arrivati i militari della Capitaneria di porto di Soverato e le forze dell'ordine. A bordo c'erano 12 minori e 15 donne.

Alle 19 di ieri è stata allertata con una chiamata la sala operativa della Guardia costiera che è riuscita a trovare la barca soltanto in tarda notte. I migranti sono stati poi caricati su motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza per essere trasferiti nel porto di Roccella Ionica. Nella cittadina del reggino saranno ospitati temporaneamente in una struttura messa a disposizione del Comune in attesa che sia decisa la loro destinazione.

