Controlli nella Piana: 7 arresti, 62 perquisizioni e multe per 21mila euro

Sette arresti, 688 persone e 395 veicoli controllati, 62 le perquisizioni ed elevate sanzioni per un totale di 21mila euro.

È il bilancio delle attività di controllo effettuate dai carabinieri di Gioia Tauro e che ha visto impegnate 150 pattuglie delle compagnie di Gioia e Palmi.

Così i militari hanno arrestato in flagranza di reato V.M., 30enne, E.D., 31enne, I.D., 20enne, accusati di tentata rapina in concorso. I tre sono stati sorpresi a rubare dei generi alimentari per un valore complessivo di circa 350 euro al Conad di Rizziconi.

È finito in manette anche A.B., 26enne di Taurianova, dal momento che è stato sorpreso nelle vie cittadine dai militari dell’Aliquota Radiomobile con 30 grammi di marijuana già suddivisi in dosi.

A Rosarno, arrestato in flagranza per evasione V.G., 28enne del luogo,. L’uomo è stato beccato mentre si trovava fuori dalla propria abitazione, nonostante fosse ai domiciliari.

Dovrà invece scontare 4 anni di reclusione per associazione di stampo mafioso, Gesuele Vincenzo Misale, 60enne di Palmi. I carabinieri hanno infatti notificato l’ordinanza di arresto emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria.

A Melicuccà, infine, i Carabinieri hanno arrestato, su ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva di 2 anni, emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi, S.V., 52enne del posto, condannato per bancarotta fraudolenta.