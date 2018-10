Scontro tra auto e furgone a Lamezia: due feriti. Uno è in gravi condizioni

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi a Lamezia. Lo scontro, piuttosto violento, è avvenuto tra un’auto e un furgone in via del Progresso, alle porte della città, ha causato due feriti. Uno, in particolare, è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sarebbero gravi. L’uomo, un 79enne, è stato estratto dalle lamiere dai vigili ed è stato subito consegnato al personale medico del 118.

I passeggeri del furgone hanno invece riportato lievi escoriazioni, ma sono stati condotti al pronto soccorso cittadino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco hanno avviato ai rilievi per accertare le eventuali responsabilità e al ripristino stradale per riportare alla normalità la circolazione che ha subito rallentamenti.