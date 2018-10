Amaroni. Sequestrati 5 mila kg di olio, multato oleificio

Cinquemila chili di olio extra vergine d’oliva, del valore commerciale complessivo stimato intorno ai 40 mila euro, sono stati sequestrati e una multa di 1500 euro è stata elevata dai carabinieri di Girifalco.

Con personale specializzato del Reparto per la Tutela Agroalimentare di Messina, i militari hanno effettuato infatti diversi controlli alle imprese agricole nel territorio del Comune di Amaroni.

I carabinieri sono così entrati un oleificio di contrada Argadi, dove hanno trovato in un magazzino oltre 5 mila chili di olio extra vergine d’oliva, non corrispondenti alla giacenza contabile, quindi in difetto di rintracciabilità. La giacenza in eccesso è stata sequestrata e per il titolare è scattata dunque la multa.