Incidenti: scontro frontale tra auto sulla statale 107, tre feriti

Provvisoriamente chiuso al traffico, in provincia di Cosenza, il tratto della Strada statale 107 “Silana Crotonese” al km 27,700 - in entrambe le direzioni - a causa di un incidente. Il sinistro ha coinvolto due autovetture che per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente provocando il ferimento di tre persone.

Il traffico è deviato temporaneamente sulla viabilità locale. Sul posto è intervenuto il personale Anas (Gruppo FS Italiane), i sanitari del 118 per soccorrere i feriti e le Forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

h 19:53 | L'Anas comunica che il traffico è stato sbloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 107 'Silana Crotonese' a Rende in provincia di Cosenza.