Roma. Ecco gli undici Ambasciatori che rappresenteranno la Calabria

Sono stati decretati gli undici testimonial della Calabria, che avranno il compito di aiutare a veicolare i contenuti positivi della regione. Ognuno di loro si è fatto carico di ‘adottare’ un progetto eccellente col compito di accompagnarlo in un percorso di valorizzazione ulteriore dei propri contenuti in contesti nazionali ed esteri.

Hanno accettato la sfida un regista del calibro di Domenico Calopresti detto Mimmo, film maker, nato a Polistena distintosi per aver dato alla luce film e documentari pluripremiati come “La seconda volta”, “La parola amore esiste”, il documentario “Tutto era Fiat”, “Preferisco il rumore del mare”, “Volevo solo vivere”, racconto della shoah italiana, prodotto dalla Shoah Foundation di Steven Spielberg, e ancora “La Fabbrica dei tedeschi”, il racconto della tragedia della Thyssen a Torino. Nel 2013 esce il suo primo romanzo “Io e l’Avvocato – Storie dei nostri padri”.

“Per rilanciare la Calabria - ha detto Calopresti che con l'occasione ha presentato il suo prossimo lavoro - sto cominciando a girare le prime scene del mio prossimo film ‘Ad Africo’, un piccolo borgo in provincia di Reggio Calabria. Prodotto da un altro celebre calabrese come Fulvio Lucisano, un colosso della cinematografia italiana nel mondo, sarà girato in dialetto calabrese e vedrà protagonisti attori del calibro di Marcello Fonte, nativo di Archi e premiato a Cannes, e Valeria Bruni Tedeschi. Spero con questo mio contributo e grazie al cinema di aiutare a far conoscere al mondo la Calabria migliore”.

La campionessa paraolimpica Giusy Versace, conduttrice televisiva e atleta. Nata a Reggio Calabria, diventa la prima atleta italiana della storia a correre con amputazione bilaterale, in 7 anni colleziona ben 11 titoli italiani e segna diversi record nazionali. Ambasciatrice della campagna internazionale di promozione dell'integrità sportiva tra i giovani "Save the Dream” insieme a sportivi di fama internazionale tra cui Alex Del Piero. Vince la 10^ edizione di Ballando con le stelle, Rai 1. Sempre nel 2015, Giusy interpreta l’Aquila al Carnevale di Venezia, simbolo di forza e coraggio.

Giuseppe Bono, nato a Pizzoni, già amministratore delegato di Finmeccanica, oggi Leonardo, e, dal 2002 amministratore delegato Fincantieri, Gruppo cantieristico conosciuto come uno più importanti e diversificati nel mondo. Nel 2014 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

Agostino Saccà di Taurianova, giornalista e dirigente aziendale. Due volte direttore di Rai1, tra il 1997 e il 2002, realizza i migliori Festival di Sanremo, per ascolto e qualità riconosciuta, della storia della Rai. Amministratore Unico di Pepito, società di produzione televisiva e cinematografica, in pochi anni e con film amati dal pubblico e osannati dalla critica come “La Tenerezza” di Gianni Amelio, Pepito si è conquistata una posizione di prestigio tra le società di produzione Italiane.

Giuseppina Amarelli cittadina onoraria di Rossano, imprenditrice. Presidente della Amarelli di Rossano , una delle più antiche imprese familiari nel mondo, che produce liquirizia sin dal 1731. Docente universitario, avvocato e giornalista pubblicista. Nel 2015 ha rappresentato la Calabria nel padiglione Italia – Expo – La potenza del saper fare.

Il direttore del Palazzo Reale e dei musei scientifici milanesi, Domenico Piraina, nato a Platania, ha diretto la realizzazione di più di 1500 mostre diventando uno dei manager culturali e museologici più noti in Italia e con ampie relazioni con le più importanti Istituzioni museali del mondo intero. Ha scritto numerosi interventi storico-artistici sui protagonisti dell’arte mondiale di ogni tempo.

Renato Cortese, nato a Santa Severina, Questore di Palermo. Tra le attività di polizia Giudiziaria meritano menzione: “Nuova Alba”, con l’arresto di esponenti delle famiglie mafiose dei Fasciani, Triassi, Spada, D’Agati; “Fiore Calabro”, con l’arresto di soggetti appartenenti alle famiglie storiche di ‘ndrangheta Scriva, Morabito, Mollica; “Codice San Luca” scaturita dell’omicidio di Vincenzo Femia, referente nella capitale della famiglia di 'ndrangheta dei Nirta di San Luca e le indagini sulla nota famiglia dei Casamonica.

Francesco Adornato, nato a Cittanova, dal 2016 è Rettore dell’Università di Macerata. Professore ordinario di diritto agrario dell’Unione europea nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Macerata. Componente del Comitato di Direzione della Rivista Torunskie Studia Polsko-Wloskie (Studi Polacco-Italiani) dell’Università Nicolò Copernico di Torun, Polonia. Ufficiale dell’Ordine “al Merito della Repubblica italiana” e Commendatore dell’Ordine “al Merito della Repubblica italiana”.

Beniamino Quintieri, nato a Cosenza, è attualmente Presidente di Sace SpA e professore ordinario di Economia Internazionale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, di cui è stato in passato anche Preside. È stato Presidente dell’Istituto per il Commercio Estero ed ha ricoperto la carica di Commissario Generale del Governo per l’Esposizione Universale di Shanghai 2010. Nel 2005 riceve l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce.

Emanuele Amodei, originario di Brancaleone-Ferruzzano, direttore di Palazzo Spinelli a Firenze, ricopre oggi un ruolo importante nel settore della conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali e nell’ambito della progettazione culturale. E’ Ambasciatore culturale della città di Firenze, Board member e autore di diverse pubblicazioni, tra le quali, segnaliamo “Artis, Un progetto europeo per Cultura 2000” e “Beni Culturali e Finanziamenti comunitari (46 progetti per la Calabria)”. Riceve il Premio Speciale “per aver esaltato in Italia e nel mondo, nella sua attività di manager nel settore dei beni culturali, l’immagine positiva della Calabria”.

Renato Guerino Turano, nato a Castrolibero, imprenditore. Nel 1950 lascia l'Italia per trasferirsi con la sua famiglia negli Stati Uniti d'America, a Chicago. Già membro del Senato della Repubblica Italiana dal 2006 al 2008 per rappresentare i cittadini italiani della Circoscrizione America Settentrionale e Centrale. Renato Turano è beneficiario di onorificenze in Italia e in America da parte di diverse organizzazioni civili, d'affari ed accademiche. Ha dedicato la sua vita a condividere questo successo con i concittadini della comunità italiana in Nord America di cui fa parte.

“Il progetto, presentato questa mattina alla sede della Stampa Estera di Roma, è la continuazione di un percorso di networking finalizzato a promuovere eccellenze e territorio della nostra regione attraverso persone di indiscussa qualità che generosamente hanno accettato di aiutare la loro terra di origine”, - ha spiegato Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria.

“Contiamo di realizzare altri appuntamenti durante il 2018, in modo da costruire un vero e proprio percorso che illumini il più possibile quanto di positivo e di prestigioso viene realizzato nella nostra Regione. Un modo anche per rompere con luoghi comuni che troppo spesso vengono associati alla nostra terra.”