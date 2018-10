Sindaco Occhiuto indagato dalla DDA: Movimento NOI chiede le immediate dimissioni

“Apprendiamo che il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, risulta indagato dalla DDA di Roma insieme all'ex Ministro Corrado Clini e all'ex Assessore all'Ambiente di Cosenza Hauser e ad una trentina di altre persone (LEGGI LA NOTIZIA) di altissimo livello e rango nazionale, per associazione a delinquere transnazionale.” È quanto scrive il Movimento NOI che, appresa la notizia, chiede per mezzo stampa le immediate dimissioni del primo cittadino cosentino.

“Fermo rimanendo la nostra convinzione che, chiunque é da considerarsi innocente fino all'ultimo grado dell'eventuale processo, - aggiunge il Movimento NOI - le dimissioni appaiono opportune per restituire a lui e alla Città di Cosenza la serenità necessaria.”