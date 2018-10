Incontro tra Viola ed amministrazione, raggiunto accordo: domenica al Palacalafiore

Oggi pomeriggio alle 17.30, la Viola Reggio Calabria 2018-19 avrà accesso per la prima volta al PalaCalafiore, la società informa che a seguito di diversi e costruttivi incontri tenutisi nelle giornata di ieri con amministrazione comunale, uffici tecnici e precedente società, si è raggiunto un accordo, che verrà formalizzato nelle prossime ore – e che sarà in grado di tutelare le diverse parti, nel rispetto dei regolamenti e leggi in vigore.