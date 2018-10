Intimidazione membro Italia Nostra, M5S annuncia interrogazione

“Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà a Carmine Dito, militante di Italia Nostra dell'Alto Tirreno Cosentino di recente oggetto di un vile atto intimidatorio presso la propria abitazione nel Cosentino”. Lo affermano, in una nota, i parlamentari M5s calabresi, unitamente a Renato Bruno, consigliere comunale 5stelle di Scalea.

“Ignoti – aggiungono i 5stelle – hanno depositato presso la residenza di Dito un cane insanguinato e senza vita, al cancello appendendo un quadro raffigurante Cristo con la croce. Si tratta di un episodio molto grave, le cui modalità richiamano i classici avvertimenti mafiosi. Nel merito il Movimento 5stelle presenterà un'interrogazione parlamentare per chiedere quali elementi abbia sull'accaduto il ministro dell'Interno e se ritenga che la situazione sia tale da indurre ad attivare specifiche misure di sicurezza».

“Gli autori del gesto, ignobile quanto sprovveduto, sappiano – concludono i 5stelle – che Dito non è affatto solo e che nel merito andremo sino in fondo per l'individuazione dei responsabili”.