Ss 107. Auto sbanda e finisce contro guardrail, morto il conducente

Un uomo è deceduto nel primo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 107, all’altezza di Spezzano Sila.

La vittima, che viaggiava alla guida della sua Fiat Punto in direzione Cosenza, per cause in corso di accertamento è sbandata finendo contro un guardrail. L'impatto è stato letale e non ha coinvolto altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, per i rilievi del caso, e personale del 118 che hanno estratto l'uomo dalle lamiere.