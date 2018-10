La strada statale 182 “Delle Serre Calabre” è provvisoriamente chiusa dal km 60,400 al km 67,800 a Simbario, nel vibonese. Il provvedimento si è reso necessario a causa della presenza di frane in tratti saltuari. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie sono segnalate in loco.