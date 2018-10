Cocaina in un motorino abbandonato: in manette 21enne, incastrato da una chiave

Un 21enne pregiudicato per reati contro il patrimonio è finito in manette a Pentone per opera dei Carabinieri.

Il giovane, M.F. le sue iniziali, durante un controllo alla circolazione stradale è stato perquisito e trovato in possesso di una chiave che ha portato i militari ad un motorino abbandonato, distante pochi metri, che nascondeva nel porta oggetti uno zainetto con 23 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 15,5 grammi; un'altra dose di marijuana da 1 grammo circa, un bilancino di precisione, un coltellino svizzero ed un tirapugni in metallo.

Il 21enne ha ammesso le sue responsabilità ai carabinieri che lo hanno arrestato e ristretto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Stamani, nel corso dell’udienza di convalida, il giovane è stato disposto l’obbligo di firma.