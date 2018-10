Siclari (FI): “Grazie alla Casellati per essere vicina alla Calabria”

"In un momento tragico per la Calabria in lutto per Stefania e il piccolo Cristian la vicinanza delle istituzioni è fondamentale, per questo voglio ringraziare la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per essere stata oggi in Calabria e aver portato l’abbraccio dello Stato a un paese fortemente ferito dall’ultimo alluvione”.

Il senatore Marco Siclari dopo aver espresso cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime e a tutti i cittadini vittime del violento alluvione abbattutosi sulla Calabria, ha voluto ringraziare la Casellati per la sua visita non scontata e per nulla banale.

“In questo momento di lutto e tristezza la Calabria avrà la forza di alzarsi nuovamente ma con la consapevolezza di non essere abbandonata. Lo Stato deve essere presente e vicino a tutte le popolazioni troppo spesso messe in ginocchio da catastrofi che lasciano cicatrici profonde. In Calabria stiamo pagando la lontananza delle politica che non investe al Sud sulle infrastrutture e sull’ambiente”, ha concluso Siclari.