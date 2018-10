Csv avvia l’Università del volontariato: iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni all’anno accademico 2018-2019 dell’Università del Volontariato, sezione di Cosenza. Il progetto Univol è stato ideato e realizzato a Milano dal Ciessevi ed oggi è presente, oltre che nella città dei Bruzi, anche a Ferrara, Bologna, Treviso e Salerno. Il Csv Cosenza ha pensato di proporre questa esperienza sul proprio territorio convinto che il volontariato sia una vera e propria “scuola di vita” e che la formazione dei volontari sia condizione indispensabile per espletare al meglio la loro opera finalizzata a dare risposte concrete ai bisogni delle comunità.

Come lo scorso anno gli iscritti all’Università affronteranno un percorso impegnativo frequentando tre corsi base obbligatori, tre corsi specialistici a libera scelta, seguendo uno stage ed elaborando una tesina finale. Il percorso porterà al rilascio del diploma dell’Università del Volontariato che certo non ha fini professionalizzanti, ma attesta una preparazione seria e corposa sui temi del volontariato e dell’associazionismo. I corsi obbligatori, aperti solo agli iscritti all’intero percorso universitario, partiranno a fine ottobre e saranno incentrati sui temi: motivare i volontari e motivare sè stessi come volontari; comprendere l’organizzazione e la gestione di un’associazione; comunicare e gestire le relazioni nell’esperienza del volontariato.

I corsi specialistici, aperti a tutti e completamente gratuiti per i volontari delle organizzazioni di volontariato mentre per gli altri è previsto il pagamento di un piccolo contributo per ogni corso in base al numero di ore, si svolgeranno tra i mesi di novembre e dicembre e riguarderanno la risposta dei sentimenti di fronte la sofferenza e la gestione della pagina Facebook di un ente non profit.

Altri corsi specialistici sono in via di definizione per i primi mesi del 2019 come quello sulla privacy e sulla trasparenza nel terzo settore. A tenere le lezioni esperti provenienti da enti di formazione e ricerca, società profit e terzo settore. I corsi si svolgeranno tutti a Cosenza, nella sede Univol della Cittadella del Volontariato di via degli Stadi, messa a disposizione, in comodato d’uso gratuito, dal Comune di Cosenza. Le iscrizioni sono aperte fino al 24 ottobre.