Calamità. Oliverio accoglie la senatrice Casellati: “province fragili, servono risorse”

Il Presidente della Regione, Mario Oliverio, assieme al Prefetto di Catanzaro ed ai rappresentanti delle forze dell'ordine, stamattina ha accolto all'aeroporto di Lamezia il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, accompagnandola poi sui luoghi della tragica vicenda che ha travolto una donna ed i suoi due bambini. (LEGGI LA NOTIZIA)



Nel corso del sopralluogo, dopo avere brevemente evidenziato la gravità della situazione determinatasi nei comuni e nei territori colpi ed aver ringraziato i vigili del fuoco, la protezione civile, le forze dell'ordine, il volontariato ed i sindaci per l'importante opera svolta nelle ore dell'emergenza, ha evidenziato al Presidente del Senato la necessità di interventi adeguati da parte dello Stato.

"Questo ultimo evento calamitoso evidenzia, ancora una volta - ha dichiarato Oliverio - la fragilità del territorio ma anche la necessità di intervenire attraverso risorse adeguate da destinare alla realizzazione di precisi interventi. In particolare - sottolinea Oliverio - ritengo non più procrastinabile la costruzione di un fondo adeguato nel bilancio dello Stato per consentire, ai Comuni ed alle Province, di far fronte alla manutenzione ed alla messa in sicurezza della rete viaria e delle altre infrastrutture di loro competenza”.

“Le quattro Province calabresi e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, a cui è affidata la competenza di oltre 8mila chilometri di strade, non sono oggi nelle condizioni di adempiere, in modo adeguato, a questo compito per mancanza di trasferimenti da parte dello Stato. Chiedo per questo a lei - ha detto il Presidente Oliverio dialogando col Presidente del Senato - di farsi interprete, presso il Governo, anche di questa problematica, finché nella Legge Finanziaria in corso di approvazione, si assumano risposte concrete."

Parlando con i giornalisti, Oliverio ha riferito che la richiesta di calamità naturale, già avanzata, sarà formalizzata nella Giunta di oggi appositamente convocata, con atto deliberativo. Si procederà, assieme ai Comuni, a una quantificazione dei danni alle strutture ed alle infrastrutture, alle attività produttive, all'agricoltura ed alle attività commerciali.