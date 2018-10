Tennistavolo, Castrovillari sconfitto dal Siracusa per la seconda volta

Il Tennistavolo Castrovillari è uscito sconfitto per la seconda volta anche in casa con il Siracusa B con il punteggio di 5 a 2 i due punti per la squadra del Pollino sono stati conseguiti dal nigeriano Olawale e sua prima sconfitta al terzo incontro con il forte atleta Petrescu.

"Spero che nel prossimo incontro sul nostro campo di gara con il Palermo oltre ad Olawale arrivino anche i punti dei nostri giovani atleti e complimenti a tutti gli atleti che nei campionati regionali stanno seminando belle vittorie a dimostrazione che siamo un grande e forte gruppo e che la vittoria di una società non si basa su una sconfitta di una gara ma su tutto ciò che caratterizza il movimento Sportivo sociale e anche d'integrazione!- Il commento del Presidente De Gaio.

In Serie C2 maschile, primato in classifica per la seconda squadra della società Castrovillarese la classifica vede a 4 punti a punteggio pieno Castrovillari, e Bagnara. Prossimo incontro a Castrovillari contro il Bagnara per il vertice della classifica. In serie D vince la squadra A sul Piscopio per 5 a 3 con i tre punti di Domenico Veltri e i due di Giuseppe De Gaio che regalano una bella vittoria mantenendo la vetta insieme al Cosenza. La Squadra B perde con il Cosenza per 5 a 3.