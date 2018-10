Roma. Saranno undici le premiazioni per “Ambasciatore per la Calabria”

Si avvicina la seconda edizione del premio “Ambasciatore per la Calabria”, che si svolgerà nella prestigiosa sede dell’Associazione Stampa Estera a Roma, e sarà presentato alla stampa italiana ed estera durante la conferenza delle 11.30, presieduta da Mario Oliverio, Presidente di Regione Calabria, per riconoscere e onorare i più talentuosi calabresi che hanno meritato la speciale investitura per essersi distinti nel loro lavoro sia in Calabria che nel mondo.

L’idea è quella di individuare un network di Ambasciatori per la Calabria che promuoveranno le peculiarità della Regione, valorizzandone il territorio, in modo da rafforzare il concetto che le eccellenze calabresi esistono. Ad ogni Ambasciatore verrà abbinata, inoltre, una realtà calabrese da promuovere al grande pubblico per favorire le Eccellenze e le risorse regionali. E’ un grande evento destinato a produrre effetti positivi a livello nazionale e internazionale.

Al termine della conferenza stampa, verranno consegnate le onorificenze agli 11 Ambasciatori e saranno comunicate le realtà a loro abbinate con le rispettive mission. Dal mondo dell’imprenditoria a quello della cultura, dal mondo del cinema fino a quello dello sport, verranno promossi e valorizzati alcuni progetti di eccellenza della comunità calabrese. I futuri Ambasciatori sono uomini e donne di diverse età, diventati veri e propri punti di riferimento per le nuove generazioni.

“È un grande onore e motivo di orgoglio presentare la Seconda Edizione del Premio Ambasciatore per la Calabria 2018”, – ha sottolineato il Presidente Mario Oliverio, che conferirà le onorificenze martedì prossimo, – è importante perché unisce le eccellenze rappresentate da calabresi illustri in Italia e nel mondo, che si sono contraddistinti per il loro lavoro, la loro cultura e i valori che hanno saputo trasmettere” -ha evidenziato. È un’iniziativa che serve a collegare la Calabria alle rotte importanti del “saper fare bene”, che sono il mondo dell’imprenditoria, dell’istruzione, dell’arte e del cinema, dello sport e delle professioni. Quale migliore opportunità per proiettare l’immagine positiva della Calabria attraverso le eccellenze dei suoi figli, che diventeranno Ambasciatori per la Calabria 2018.”