Maltempo assassino. Casellati incontra il marito di Stefania, ancora disperso il piccolo Nicolò

Come già annunciato Maria Elisabetta Alberti Casellati è arrivata in Calabria per un sopralluogo nelle zone colpite dall’ondata del maltempo che ha letteralmente flagellato il territorio a cavallo tra giovedì e sabato scorsi (LEGGI).

Il Presidente del Senato si è voluta intrattenere anche e per alcuni muniti con Angelo Frija, il marito di Stefania Signore, la 30enne ritrovata cadavere insieme al figlio più grande, Cristian, di appena 7 anni, dopo che sono stati travolti, giovedì, da un'ondata d’acqua e fango tra San Pietro Lametino e San Pietro a Maida (LEGGI).

La Castellati ha confortato Frija, naturalmente provato dal dolore per la perdita della moglie e del figlio maggiore ma, soprattutto, angosciato poiché a quasi quattro giorni di distanza dalla tragedia non si hanno ancora notizie del bambino più piccolo, Nicolò, di soli 2 di anni.

Anche lui era in auto con la mamma ma mentre quest’ultima, insieme a Christian, sono stati poi ritrovati cadavere a poca distanza dalla vettura, di lui non si hanno purtroppo ancora notizie.

I soccorritori stanno infatti lavorando incessantemente da quel giorno per riuscire a recuperarne il corpicino (LEGGI).

Decine di specialisti delle diverse forze dell’ordine sono impegnati a setacciare palmo a palmo il luogo del ritrovamento dell’auto. Utilizzati anche degli elicotteri che stanno sorvolando la zona.

(notizia in aggiornamento)