Droga. Controllava la piazza con radio e telecamere: arrestato giovane pusher

Un 25enne di Cosenza è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma clandestina, il giovane aveva anche una radio scanner di cui si serviva per monitorare la piazza in cui avveniva lo spaccio ed ascoltare le comunicazioni delle Forze dell’Ordine, ed un monitor collegato con “4 telecamere di videosorveglianza” installate agli angoli del condominio nel quale risiedeva.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rende insieme alla Compagnia di Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri Calabria, hanno effettuato la scoperta ieri mattina, nel corso di un ordinario controllo antidroga.

La perquisizione ha condotto i militari ad un involucro in cellophane contenente 1 grammo di cocaina ben nascosta in un taschino dei jeans del 25 enne. In seguito all’approfondimento della perquisizione nei pressi della sua abitazione, sono stati rinvenuti: una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa, completa di 7 colpi, un silenziatore per arma da fuoco, 30 grammi di cocaina; 13 grammi di marijuana, 340 euro in banconote di piccolo taglio, un cucchiaio intriso di cocaina e per concludere 2 bilancini e materiale per il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato.

Per il pusher si sono spalancate le porte del carcere di Cosenza.