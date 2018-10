Ritorna l’ora solare: da domenica lancette indietro di 60 minuti

Alle 3 del mattino dell'ultima domenica di ottobre (notte tra il 27 e il 28 ottobre) tornerà l'ora solare. Conseguentemente, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre, si dovranno spostare le lancette d’orologio indietro di un'ora portandole dalle 3 alle 2, e, per una notte, dormiremo tutti un’ora in più.

Lancette avanti di un’ora con l’ora solare invece, alle due della notte fra sabato 30 e domenica 31 marzo 2019. Secondo un sondaggio dell’Unione Europea, nel corso di una consultazione telematica cittadini hanno espresso la volontà di prolungare l'orario estivo (ora legale per tutto l’arco dell’anno e, pertanto, la Commissione europea per assecondare la volontà popolare presenterà a breve una direttiva per estendere l'orario estivo a tutto l'anno.

La decisione sarà ovviamente sottoposta al voto del Parlamento Europeo. Al riguardo, però, è stato specificato: “i singoli Stati membri dell’Unione Europea decideranno se adottare per tutto l’anno l’ora legale (estiva) ovvero restare all'ora solare ⇆ legale; la scelta tra le diverse opzioni resta una competenza nazionale”.