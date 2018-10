Maltempo, Pugliese: ore difficili ma vissute dalla comunità con grande responsabilità

“Questi giorni sono stati difficili per la città ma la comunità l'ha vissuta con responsabilità e grande maturità. - È quanto scrive in una nota stampa Ugo Pugliese, Sindaco di Crotone -

Il primo ringraziamento è per voi concittadini. La vostra collaborazione è stata preziosa. Ringrazio il Centro Operativo Comunale che ha attuato con puntualità i piani di intervento. Ringrazio i Consiglieri Comunali, tutta la squadra di Giunta, i dirigenti ed i dipendenti comunali che h 24 hanno prestato la loro opera così come i volontari delle associazioni di Protezione Civile, i Vigili del fuoco, l’Esercito.

Nessuno si è risparmiato in queste ore complicate. Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto, la Prefettura, l'Unità di Crisi, le Forze dell'Ordine. Un ringraziamento sentito al Responsabile della Protezione Civile Regionale Carlo Tansi.

Alle 20.00 di ieri sera - comunica Pugliese - è stata sciolta l'Unità di Crisi istituita dalla Prefettura alla presenza del dr. Carlo Tansi che ha evidenziato il lavoro che l'amministrazione ha fatto sia in fase di prevenzione sia in fase protezione civile.

Ha comunicato i dati ufficiali. Oltre 600 mm di pioggia caduta sul territorio comunale senza gravissime criticità non sono risultati occasionali. Il giorno della tragica alluvione del 1996 caddero 200 mm di pioggia. A voi tutti le logiche conclusioni.

In queste ore sono in corso gli interventi di pulizia della città mentre stiamo verificando i danni che il maltempo ha causato. C'è ancora tanto anzi tantissimo da fare ma per oggi godiamoci una città in piedi e non in ginocchio”.