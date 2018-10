Lite nel vibonese, uomo colpisce moglie con una zappa in testa

Tragedia sfiorata nelle campagne di Calimera, frazione di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Al termine di un’accesa lite familiare, un uomo, M.S. di 67 anni, affetto da Alzheimer, avrebbe colpito con una zappa la moglie, C.B., di 65 anni, provocandole un trauma cranico.

I coniugi, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si trovavano in un fondo di loro proprietà quando è nato il diverbio, probabilmente per futili motivi. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118, allertati dall’uomo, per il trasporto all’ospedale di Catanzaro. La posizione del marito è al vaglio dei carabinieri.