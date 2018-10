Furti, Maida: 4 giovanissimi sorpresi a rubare nel centro commerciale

Erano intenti a rubare nel centro commerciale, 4 giovani lametini sono stati sorpresi, dai Carabinieri della Compagnia di Girifalco, a Maida, località Comuni Condomini con, all’interno degli zaini e nelle borse tre tronchesi ed un coltellino, posti sotto sequestro, e la refurtiva, restituita agli aventi diritto.

Si tratta di due minorenni, deferite alla Procura dei Minori di Catanzaro, uno studente di 26 anni ed una studentessa di 25, tratti in arresto e tradotti in camera di sicurezza, in attesa di giudizio con rito direttissimo.

I quattro, ieri, avevano rubato in quattro negozi, circa una ventina di capi di abbigliamento per un valore totale di circa 500 euro e generi alimentari.