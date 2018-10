Marcia della pace, il coordinatore: “Candidare modello Riace a Nobel”

Vuole candidate il modello Riace a Nobel per la pace. È la proposta di Flavio Lotti, coordinatore e anima della Marcia della pace PerugiAssisi, in occasione della marcia.

L’intento è quello di non personalizzare la questione, ma di candidare “un modello di accoglienza, integrazione e solidarietà che serve a tutti e che risponde ai valori a cui la marcia si è sempre ispirata”. L’ha detto in occasione del suo intervento per la partenza del corteo che oggi è partito da Perugia.