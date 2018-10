Family Medicine. Il selfie che uccide: in pochi anni almeno 259 morti

Sono almeno 259 le persone morte nel mondo per colpa di un selfie. È stato uno studio pubblicato dal Journal of Family Medicine and Primary Care dell’All India Institute of Medical Sciences, portato avanti attraverso ricerche sul web con parole chiave come “morte per selfie”, “incidente selfie” o “mortalità selfie”. Così tra il 2011 e il 2017 sono deceduti uomini e donne a causa di incidenti mentre cercavano di scattarsi una foto “estrema”.

A fare il conto In tutto sono state trovate informazioni su 137 incidenti in tutto il mondo, che hanno fatto appunto 259 vittime, tra ottobre 2011 e novembre 2017. Tre quarti delle vittime erano di sesso maschile. Bassa l’età media: 22,9 anni. Il numero più alto di morti è stato riportato dall’India, che ha quasi metà degli incidenti, seguita da Russia, Usa e Pakistan.

La maggior parte delle persone, 70, è morta per annegamento, mentre la seconda causa più frequente è risultato l’incidente con un mezzo di trasporto, in maggioranza dovuto a persone che scattavano selfie vicino a treni. Fra le altre cause di morte: cadute, incendi, scosse elettriche e persino, in otto casi, animali.