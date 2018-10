Democratici e Progressisti a Riace. Giudiceandrea: “Lucano uomo giusto fra i giusti”

«Siamo qui a manifestare, insieme a migliaia di persone provenienti da tutta Italia, a chiedere giustizia e libertà per Mimmo Lucano, uomo giusto fra i giusti, colpevole di aver rispettato la Costituzione prima di ogni codicillo o legge, in difesa dell’umanità». A dirlo è il consigliere regionale e capogruppo di Democratici e Progressisti Giuseppe Giudiceandrea in marcia a Riace in sostegno del primo cittadino agli arresti domiciliari.

“Noi siamo al suo fianco, come lo erano i contadini al fianco di Fausto Gullo in Sila o di Giuditta Levato a Calabricata – continua Giudiceandrea - Se esistono norme che limitano l’aiuto agli ultimi che vengano subito contestate e modificate. La libertà degli ultimi vale mille volte di più di ogni elemosina ammantata da reddito di cittadinanza».