Sant’Eufemia d’Aspromonte. 54enne trovato con polvere da sparo, denunciato

Gli agenti dei Commissariati di polizia dell’area tirrenica reggina hanno passato ieri al setaccio i territori di Palmi, Seminara e Sant’Eufemia d’Aspromonte con lo scopo di effettuare un’incisiva azione di contrasto alla criminalità organizzata, fortemente radicata nella zona.

Numerosi i controlli effettuati su strada, che hanno consentito anche di prevenire casi di illegalità diffusa, ed a persone sottoposte ai domiciliari. Effettuate anche numerose perquisizioni.

In quest’ambito, così, un 54enne originario di Sant’Eufemia d’Aspromonte è stato denunciato a piede libero per furto di energia elettrica e anche per omessa denuncia di polvere da sparo che è stata trovata nella sua disponibilità.