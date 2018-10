Crotone. Controlli e sanzioni nel weekend, multate due agenzie funebri

Dai controlli svolti nell’arco dell’ultima settimana dalla polizia di Crotone, che si inseriscono nel Piano Focus ‘Ndrangheta, sono state segnalate tre persone all’Autorità Amministrativa ed identificate altre 382persone; controllati 18 soggetti sottoposti a misure di sicurezza insieme a 1.127 veicoli.

Effettuati, poi, numerosi posti di controllo durante i quali sono state elevate 24 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; due i sequestri amministrativi e penali e 14 le perquisizioni. Infine 6 controlli amministrativi ad esercizi pubblici ed 8 le sanzioni amministrative.

NEL DETTAGLIO

Il 29 settembre personale della Divisione Pasi-Squadra di Polizia Amministrativa, insieme al Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” di Rende, a Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, in esecuzione dei servizi disposti nell’ambito dell’operazione “Periferie Sicure” ha effettuato dei controlli amministrativi nel capoluogo.

In questo contesto un’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, è stata sorpresa ad esercitare senza esporre il cartello dell’orario giornaliero. È così scattata una sanzione di circa mille euro (da 300 se in misura ridotta). Tre dipendenti risultavano invece essere regolarmente assunti seppur senza la corretta attuazione del manuale di autocontrollo.

In un servizio rivolto in un’altra attività commerciale, sempre di alimenti e bevande, dopo aver proceduto al controllo sul regolare possesso delle autorizzazioni amministrative, anche qui non era esposto il cartello dell’orario giornaliero: ne è seguita una sanzione da mille euro anche perché mancava l’esposizione delle tariffe sulle bevande alcoliche.

Nell’ambito della stessa attività i Carabinieri hanno sequestrato un grammo di marijuana a carico di B.F.J.J.P., nato in Sri Lanka nel 1988 ma residente a Crotone. Elevate inoltre 3 sanzioni al codice della strada.

Nella stessa notte tra l’1 ed il 2 ottobre personale della Squadra Volanti ha segnalato al Prefetto, P.M., 24enne crotonese, come assuntore di stupefacente: il giovane è stato trovato con mezzo grammo di cocaina che è stata sequestrata.

Dai controlli amministrativi effettuati il 2 ottobre dalla Divisione Pasi e dal Reparto Prevenzione Crimine di Rende, sempre a Crotone, è stato riscontrato presso un’agenzia di onoranze funebri il mancato possesso delle autorizzazioni amministrative; la violazione dell’assenza del registro delle operazioni, cui ne è seguita una sanzione di 308 euro in misura ridotta; e la mancanza della tabella delle operazioni sanzionata anche qui per 308 euro.

Lo stesso tipo è stato poi eseguito in un’altra agenzia di onoranze funebri, anche questa senza il registro delle operazioni e pertanto multata. Si è poi accertato con non aveva la tabella delle operazioni (per una sanzione di 308 euro in misura ridotta) e l’impiego di un rappresentante non autorizzato (elemento sanzionato per mille euro).