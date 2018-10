Campionato italiano esordienti, pioggia di medaglie per l’accademia Karate Crotone

Si sono svolte domenica scorsa, 30 settembre, presso il palasport Marco Giuliano a San Pietro a Maida, le qualificazioni regionali del Campionato Italiano Esordienti riservata ai giovani atleti della classe 2005-2006.

Sette le medaglie conquistate dalla ASD Accademia Karate Crotone - delle quali 3 di oro 2 di Argento e 2 di bronzo - che hanno portato la società pitagorica ai vertici della classifica per Società e di conseguenza a conquistare il primo trofeo della manifestazione.

Artefici di questo bel risultato sono stati Desire Lumare (60kg f), Antonio Oliverio (75kg) e Salvatore Valente (40kg) che sono saliti sul gradino più alto del podio conquistando l’Oro; a seguire Francesco Karol Picari (40kg) e Luigi Giardino (55kg) che hanno portato a casa l’Argento e la qualificazione; a concludere nella categoria 61kg Leandro Zannino e Damiano Pignataro che cingono al collo la medaglia di Bronzo mentre Andrea Cafarda (50kg) ha sfiorato il podio restando comunque ad un onorevole 5° posto.

Premiazioni a cura dello Staff dirigenziale regionale con il presidente Fijlkam Gerardo Gemelli, Il vice presidente Francesca Bilardi, coadiuvati dal Commissario Tecnico Regionale Enzo Migliarese.

Ad effettuare la serie di premiazioni i maestri Francesco Bellino, responsabile CTR e Vincenzo Ruberto Delegato provinciale. Presenti alla manifestazione anche i maestri Luciano Dichiera della Commissione Nazionale Universitaria, Rosario Stefanizzi della Commissione Nazionale Master, Giuseppe Notarianni della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara ed Arbitro Mondiale che hanno officiato alle premiazioni.

Un altro risultato è giunto dalla contemporanea competizione riservata ai “Ragazzi”, della classe 2007-2008 e valida come campionato regionale, con il successo nel combattimento dimostrativo riservato ad atleti fino a cintura verde e in cui Rocco Petrilli ha conquistato la medaglia d’Oro. Medaglia di bronzo invece per Angelo Di Giovanni seguito da Vito Campobasso che invece ha chiuso al 5° posto.

“Un successo da ascrivere a tutto lo staff dell’Accademia Karate Crotone – scrive il M° Enzo Migliarese - che sotto la supervisione del M° Rosario Stefanizzi ha assistito e guidato il gruppo vale a dire i Tecnici Angelo Arditi e Fabio Greco ed i Tutor Pasquale Gaetano e Francesco Sorrentino”.

“Importante – ha aggiunto - il sostegno agli atleti da parte delle Cinture nere Claudia Alia e Orlando Zannino e, soprattutto, la partecipazione attiva dei tanti genitori e sostenitori presenti. È stata una bella giornata di sport - conclude Migliarese- dove il livello tecnico relativo a queste fasce d’età si è dimostrato all’altezza. Altra grande soddisfazione ed orgoglio la figura di Emanuel Lo Iacono, atleta già plurimedagliato dell’AKC che ha esordito con le nuove leve, in campo arbitrale dove in questa sua prima esperienza da Ufficiale di Gara, ha riscosso, un lusinghiero successo”.