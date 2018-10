Maltempo. Frana a Polia, sgomberati due anziani ed il figlio

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Continua il lavoro, senza tregua, dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia per far fronte alle innumerevoli richieste di soccorso a causa del maltempo che sta imperversando sulla provincia e in tutta la regione.

Nella notte appena passata, infatti, i pompieri sono intervenuti nella frazione Lia del comune di Polia per effettuare la verifica di una abitazione, dopo che si era verificata una frana.

Eseguito un sopralluogo accurato si è reso così necessario far sgomberare l’immobile in cui vivono due anziani coniugi insieme al figlio e che sono stati trasferiti a casa di un familiare.