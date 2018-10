Pericolosità diga Cotronei, Belcastro: è una fake news, allarmismo irresponsabile

“Presunta precarietà della diga del lago Ampollino, è una fake news. Non esiste alcun problema”. A smentire direttamente con il Sindaco di Cotronei Nicola Belcastro la falsa notizia diffusa sul web sono state le stesse autorità della diga.

"È da incoscienti e irresponsabili - chiosa il Primo Cittadino - far girare un video per creare inutili e pericolosi allarmismi su una cosa seria. ... Il territorio è in costante controllo. Non ci sono danni particolari, si registrano solo piccole frane su delle scarpate e alcune buche”.