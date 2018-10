Maltempo nelle Serre Vibonesi: Carabinieri in soccorso della popolazione

I Carabinieri del Comando di Vibo Valentia cercano da oltre 36 ore di supporto alla popolazione dell’area montana delle Serre Vibonesi e di fronteggiare tutte le richieste di soccorso derivanti dalla forte ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio la Calabria.

In molti casi, infatti, l’intervento dei militari si è rivelato fondamentale per sgomberare abitazioni rimaste isolate a causa degli smottamenti: è il caso di Polia e di Monterosso Calabro, dove i militari delle Stazioni, unitamente ai VV.FF. di Vibo Valentia, sono riusciti a raggiungere zone impervie per liberare le uniche vie di accesso e permettere ai vari nuclei familiari di abbandonare le abitazioni.

Anche nel Comune di Filadelfia, i militari della locale Stazione, sono intervenuti presso l’abitazione di due anziani che era stata bloccata da una frana. La coppia è stata quindi soccorsa ed allontanata dai militari che, in seguito, hanno verificato che la stessa abitazione era stata rasa al suolo da fango e dalla caduta di un grosso albero.

In altri casi, come in San Nicola da Crissa e Capistrano, altre persone sono rimaste intrappolate nelle proprie autovetture a causa di esondazioni di torrenti. Anche in questi casi, grazie agli interventi delle Stazioni competenti per territorio e ai VV.FF., sono state soccorse altre 3 persone che, in preda al panico, erano rimaste completamente bloccate. In particolare, nel Comune di Capistrano, nei pressi del torrente Recchia, un’autovettura è stata ribaltata dalla forte corrente del fiume. I militari dell’Arma, quindi, grazie ad una corda, riuscivano ad agganciare il soggetto e nonostante la forte corrente, riuscivano a riportarlo in salvo.

La situazione dovuta all’allerta maltempo è, ovviamente, seguita in tempo reale e ancora in queste ore si sta lavorando instancabilmente per dare sfogo a tutte le richieste di soccorso dei cittadini.