Maltempo: l’allerta è rossa. Capo Protezione Civile arriva in Calabria

Angelo Borrelli

Lo stato d’allerta diventa rosso per la regione Calabria. La Protezione Civile regionale ha dunque diramato il massimo livello previsto in questi casi, per la fascia ionica calabrese.

Il responsabile del dipartimento, Carlo Tansi, ha annunciato un peggioramento delle condizioni metereologiche da questo pomeriggio. Le precipitazioni si annunciano quindi più forti rispetto alle ore scorse (LEGGI).

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sta raggiungendo in queste ore la Calabria. Alle 17.30 parteciperà a un incontro presso la Prefettura di Catanzaro per fare il punto della situazione.