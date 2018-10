Permane l’allerta nel crotonese: Pugliese ai cittadini: non uscite, scuole chiuse anche domani

Persiste per tutta la giornata di oggi l'allerta meteo di livello arancione della Protezione Civile Regionale. Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, che è in costante contatto con la Prefettura e la Protezione Civile, rinnova l'invito ai cittadini ad evitare in queste ore gli spostamenti in città e fuori città.

Il Centro Operativo Comunale – informa una nota dell’amministrazione comunale - è operativo h 24. Tutti i tecnici ed operatori comunali, gli uomini del Comando Polizia Municipale e i volontari delle associazioni di Protezione Civile sono operativi. Le associazioni di volontariato insieme agli uomini della polizia municipale stanno monitorando il territorio segnalando eventuali criticità al Centro Operativo Comunale

A tutela dell'incolumità degli alunni della città e di quelli provenienti dalla provincia, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, 6 ottobre.