Volley. Ottima rimonta del Rossano contro il Bisignano

Ci sono partite che passano via inosservate, tra una vittoria o una sconfitta meritata, altre invece rimangono nella memoria, e quella tra Rossano e Bisignano di ieri sera va senza dubbio in questa seconda categoria. Perché la rimonta da 0-2 a 3-2 degli uomini di Renato Amodio è stata di buon auspicio per la stagione appena iniziata.

La gara di Coppa Calabria durata due ore e mezza, con rientro vittorioso dei cratensi, mette tutti davanti alla consapevolezza di aver reagito alla grande e di dover essere sempre concentrati in questa stagione per non ripetere gli errori della passata annata. Nella gara di Rossano si parte con Ferraro, Pugliese, Caputo, Iaquinta, Luca in palleggio, Todisco e Barex libero, con i padroni di casa che inizialmente hanno sfruttato al meglio il fattore interno.

Bisignano non rinuncia a esser propositivo, ma gli errori – a volte anche evitabili – con un po’ di concentrazione in più portano al primo set per il Rossano sul 25-22. La musica quasi non cambia nel secondo gioco e i locali vincono il set per gli errori cratensi sul 25-23. Da qui in poi, inizia un’altra gara, i giovani prendono consapevolezza che la partita non è impossibile, e inizia un’altra gara. Fatta nel terzo set di rincorsa ma di soddisfazione finale con la capacità collettiva di fare gruppo nel 26-24 con una rimonta pazzesca.

Entusiasmo crescente, chi entra sa essere decisivo e la squadra prende fiducia nei propri mezzi, riuscendo a pareggiare il computo dei set sul 25-20. La festa si completa con la vittoria e l’ultimo 15-12 che fa saltare di gioia tutti. Una vittoria che rende tutti orgogliosi, dal mister, ai dirigenti sino al presidente Lino Amodio, che ha seguito la squadra a Rossano e ha espresso tutta la propria contentezza soprattutto per la capacità di reazione del gruppo.

Conquistata la vittoria, proseguono gli allenamenti in vista dell’incontro di domenica contro Corigliano: una sfida che non ha certo bisogno di presentazioni…tutti a Collina Castello alle 18.30!