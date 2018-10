In casa con 900 grammi di marijuana. In manette 21enne, incastrato da app della Polizia

A seguito di una segnalazione con l’app You Pol, personale della Questura di Cosenza dell'Upgsp e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria, con la collaborazione dell’unità Cinofila di Vibo Valentia ha arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio A.M.M.E. giovane di 21 anni.

La segnalazione conteneva l'indicazione del luogo: l'Università della Calabria in cui il giovane avrebbe spacciato droga. Per questo motivo gli agenti hanno fermato il ragazzo per avviare le dovute verifiche. A seguito di una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato alcuni involucri di cellophane sigillati ed alcuni vasi in vetro, contenenti complessivamente circa 900 grammi di marijuana.

La sostanza, già suddivisa in porzioni e pronta per essere immessa sul mercato, era in parte nascosta all'interno di un borsone di proprietà del 21enne ed in parte dentro una scatola per scarpe nascosta all'interno di un mobile della stanza da letto. All'interno del comodino gli agenti hanno inoltre trovato un taccuino con un elenco dettagliato di somme di denaro verosimilmente ricollegabile allo spaccio di droga.

Il 21enne, già gravato da precedenti penali, è stato quindi arrestato con le accuse di detenzione di droga finalizzato allo spaccio. Il pm di turno del Tribunale di Cosenza ha così disposto gli arresti domiciliari.