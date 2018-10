Maltempo, a Campana scuole chiuse oggi e domani

Data l’ondata di maltempo che sta colpendo le zone montane e il territorio comunale il Sindaco di Campana, Agostino Chiarello ha disposto per la giornata di oggi 5 ottobre e di domani 6 ottobre la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado del comune di Campana. L’ordinanza emessa dal Sindaco prevede anche la chiusura del plesso scolastico di Campana afferente all’Istituto Comprensivo di Mandatoriccio. Sospeso, anche il servizio di raccolta differenziata per la giornata del 5 ottobre.

Le valutazioni metereologiche delle prossime 48 ore non prevedono miglioramenti e pertanto il territorio potrebbe essere soggetto a disagi tali da costituire pericolo per la popolazione. Pertanto l’invito del sindaco è quello di non uscire di casa se non per cause strettamente necessarie e di non sostare in seminterrati.