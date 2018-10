Per le persistenti piogge il sindaco di Crotone Ugo Pugliese sentita l'unità di crisi, ha disposto l'immediata chiusura di tutte le attività commerciali e gli uffici pubblici sia in città che nella zona industriale, ed invita tutti i cittadini residenti in zone limitrofi a fiumi torrenti e canali a prestare la massima attenzione e a salire ai piani superiori.