Il maltempo non dà tregua alla Calabria, strade allagate e automobilisti in difficoltà

Disagi alla circolazione e case allagate in Calabria per la forte ondata di maltempo. Da ieri le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in diversi centri per le operazioni di soccorso.

Le zone più colpite sono state quelle a ridosso del confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, come San Vito sullo Ionio, dove il torrente Scorsone è esondato; Polia, Filadelfia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida.

Disagi anche nel crotonese (LEGGI) e nella Piana di Gioia Tauro. Dieci autovetture sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo l’allagamento della strada che collega Oppido con Ferrandina. Le auto erano state già invase dall’acqua, quando sono arrivate le telefonate al numero di soccorso.

Problemi, ancora, a Lamezia Terme: decine le richieste di intervento per copiose precipitazioni che si sono abbattute sulla zona.

Il fiume Catangalli ha esondato e ha quindi costretto diverse persone a raggiungere i piani alti degli edifici e poi raggiunti dai mezzi del personale Saf fluviale con i gommoni, dal momento che le strade completamente allagate non hanno permesso il transito dei mezzi di soccorso.

Gli abitanti di Maida e San Pietro a Maida che sono stati impossibilitati a rientrare nelle loro abitazioni sono stati “ospitati” in un centro di fortuna ricavato all’interno di un centro commerciale.

Sedici persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco a Lamezia. Si tratta di due operai rimasti bloccati nei capannoni della zona industriale e alcuni abitanti di Acconia, frazione di Curinga che si erano rifugiati sui tetti delle proprie abitazioni. Questi sono stati tratti in salvo dai vigili intervenuti sul posto con i gommoni.

Il volo delle 6 Lamezia - Linate è stato cancellato, proprio a causa delle avverse condizioni meteo.

Nel frattempo sono state chiuse al traffico alcune strade statali della Regione, nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro in queste ore per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza.

La strada statale 182 ‘delle Serre Calabre’ è chiusa nei pressi di Sorianello a causa di una frana. Il traffico è deviato in loco sulla viabilità locale. Sempre a causa di allagamenti, la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, nel territorio comunale di Curinga è chiusa al traffico.

Lungo la strada statale 18 ' Tirrena Inferiore', il transito è interdetto in entrambe le direzioni in località Palmi a Reggio Calabria, a causa di un veicolo investito dalla caduta di un albero. L'incidente ha causato il ferimento di una persona.

(ultimo aggiornamento 9:24)