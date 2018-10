San Calogero, il sindaco Brosio dichiarato incandidabile

Incandidabilità per Nicola Brosio, sindaco di San Calogero, e per Domenico Staropoli, ex vicesindaco, e Antonio Stagno, ex assessore comunale. È la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro in base alla legge antimafia, dal momento che i tre sono considerati i tre responsabili dello scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose il 9 aprile del 2013. Un provvedimento poi confermato dal Consiglio di Stato e dal Tar.

Tuttavia nel 2015 Brosio si è ricandidato, vendendo eletto e ancora oggi regge il Comune del vibonese. Per i giudici, che si sono pronunciati dopo un annullamento con rinvio alla Cassazione, i tre amministratori dovranno scontare un turno di incandidabilità alle prossime elezioni comunali, provinciali e regionali e per Brosio l’unica strada sarebbe quella della caduta a sindaco di San Calogero.

Gli altri 8 ex consiglieri comunali sarebbero invece estranei ai motivi che hanno decretato lo scioglimento del Comune.