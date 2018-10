Riace, il Forum del terzo settore: “Necessario rimanere ancorati al valore accoglienza”

Il Forum del Terzo Settore della Calabria “in merito alla vicenda che vede coinvolto il piccolo comune di Riace ed il suo sindaco Mimmo Lucano” ritiene che, “se da una parte occorre rispettare ed avere fiducia nel percorso che la giustizia farà, con forza e determinazione ritiene che non si debbano mettere in discussione il valore ed il sistema dell’accoglienza che in particolare in Calabria tantissimi comuni hanno scelto come risposta ad una drammatica emergenza umanitaria”.

“Il nostro paese è da sempre un paese ospitale ed accogliente. Se si rinchiudesse nell’egoismo del suo benessere rinnegherebbe i valori migliori nei quali sono cresciuti tante generazioni. Noi calabresi che abbiamo sperimentato e continuiamo a soffrire lo sradicamento dalla nostra terra di generazioni e generazioni di giovani e di intere famiglie e comunità non possiamo rimanere insensibili dinnanzi al dramma ed alle tragedie che vedono coinvolte tante persone che scappano dalle guerre, dalla fame e dalla estrema povertà.

“Crediamo dunque che occorre rimanere saldamente ancorati al valore dell’accoglienza, studiare forme di cooperazione con i luoghi di partenza degli immigrati, rendere più efficienti i soccorsi e creare accoglienza ed integrazione. Riteniamo infine che il sistema degli SPRAR si è rivelato un ottimo strumento di accoglienza e di integrazione e per questo non va né ridimensionato né abolito”.