Riace, Lucano: “Ho celebrato solo un matrimonio e non combinato”

Parlano di matrimoni al plurale, ma Mimmo Lucano, il sindaco di Riace sospeso dalla carica e arrestato nell’operazione Xenia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al termine dell’interrogatorio con il gip del Tribunale di Locri afferma di averne “celebrato uno solo” e di “non averlo combinato”.

“Abbiamo fatto le pubblicazioni – ha proseguito Lucano – come in tutte le cose regolari. Mi sembra una cosa assurda, c’è stato un passaggio del gip che parla di reato di umanità”. Lucano è stato inoltre accusato di aver affidato in maniera irregolare il servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di Riace in cui lavorano migranti, cittadini e persone svantaggiate.

In riferimento alla questione rifiuti Lucano dice di "aver voluto fare luce sul ciclo dei rifiuti", dal momento che per il sindaco sospeso "c'è una mafia che controlla questo ciclo" e Lucano avrebbe voluto evitare questo controllo.