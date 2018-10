Maltempo. Divelto tetto della chiesa a Rocca di Neto, danni anche a Scandale e nel Catanzarese

Il maltempo ha provocato danni nella provincia di Crotone, dove la scorsa notte il forte vento ha divelto il tetto di una chiesa a Rocca di Neto. La struttura, in località Setteporte, è stata distrutta dalla tromba d’aria che ha investito la zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che hanno avviato le operazioni di copertura e messa in sicurezza dell’edificio sacro.

Sempre durante la notte, poi, la tromba d’aria ha colpito anche una frazione di Scandale, dove sono stati divelti alberi e panchine, come segnalato dall'ex sindaco Iginio Pingitore.

Il maltempo ha tuttavia creato diversi disagi anche sulla costa ionica catanzarese, e in particolar modo a Botricello, Cropani, Sellia Marina, e Catanzarlo Lido, dove sono stati registrati diversi allagamenti. Per le precipitazioni il traffico nella pre- Sila catanzarese ha subito forti rallentamenti per piccoli smantellamenti.