Intelligence, presentata VIII edizione del Master

L’ottava edizione del Master in Intelligence è stata presentata nell’Aula magna “Beniamino Andreatta” alla presenza del Rettore Gino Crisci, del Direttore del Dipartimento Roberto Guarasci e del Direttore del Master Mario Caligiuri. Per Gino Crisci l’impegno dell’Università della Calabria in direzione degli studi sull’Intelligence risponde all’esigenza nazionale di formare delle figure specializzate sulle informazioni da utilizzare per la sicurezza, sia in ambito pubblico che privato.

Ha poi ricordato che anche in Italia si stanno cominciando ad assumere operatori dell’intelligence direttamente nelle università, come accade da tempo soprattutto nei Paesi anglosassoni. Roberto Guarasci ha ricordato che dall’iniziativa del Master è nato anche il corso di laurea magistrale che raggruppa vari Dipartimenti e che collega l’intelligence con l’analisi del rischio.

Infatti, ha precisato, che l’esame delle informazioni è sempre più importante nell’ambito politico, economico, sociale e di contrasto alla criminalità. Mario Caligiuri ha invece messo in evidenza le iniziative portate avanti da circa vent’anni dall’Università della Calabria per il riconoscimento accademico della disciplina dell’intelligence: dal Master al corso di laurea, dal laboratorio scientifico alle collane editoriali.