Volley. Lamezia-Catania (1-3). Nacci: “non mi è piaciuto l’approccio”

Termina 1 a 3 il nuovo allenamento congiunto della Top Volley Lamezia che al Palazzetto di San Pietro a Maida ha ospitato i siciliani della Messaggerie Catania.

Primi due set poco convincenti per la squadra di Nacci che cede a 15 il primo a 18 il secondo. I giallorossi, ancora senza l’infortunato Szewczyk, ritrovano poi se stessi riuscendo a far loro il terzo set (25-23) e a giocare punto a punto il quarto (22-25), perso solo negli ultimi scambi dopo esser stati in vantaggio per tutto il parziale.

“Non mi è piaciuto molto l’approccio dei ragazzi – afferma Nacci – devono capire che queste sono occasioni fondamentali per noi per provare tante cose e per metterci alla prova, è quindi importante partire subito bene, concentrati e mantenere sempre la concentrazione. Queste situazioni vanno sfruttate per migliorarci e per alzare il livello del nostro gioco. Poi tecnicamente dobbiamo ancora lavorare molto su diversi aspetti, ma ci sta”.

“Abbiamo fatto un buon lavoro in battuta, però – prosegue - dobbiamo ancora migliorare sul contrattacco dove abbiamo avuto diverse situazioni per chiudere il punto ma non le abbiamo concretizzate. L’unica ricetta è continuare a lavorare come stiamo facendo e sono sicuro che già da sabato a Lagonegro potremo dare una risposta migliore e far vedere qualcosa di più”