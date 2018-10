Incidente ad Acquaro: ventenne si ribalta più volte con l’auto

Un brutto incidente quello che ha visto protagonista, questa sera intorno alle 7, un giovane ventenne di Acquaro, nel vibonese.

La sua vettura, una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata più volte sulla Statale Provinciale 72, prima di rimare su un fianco.

Per estrarre dall’abitacolo l’automobilista sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del Distaccamento di Serra San Bruno che hanno prestato i primi soccorsi ed messo in sicurezza la vettura.

Il giovane è stato soccorso dal personale medico del 118 ed è stato trasportato nell’ospedale di Vibo Valentia.